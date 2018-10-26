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Житомирский облсовет запретил культурные продукты на русском языке

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Депутаты областного совета ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.
На Житомирщине запретили транслировать российские фильмы и песни
На Житомирщине запретили транслировать российские фильмы и песни
politikus.ru

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Депутаты Житомирского областного совета на заседании в четверг, 25 октября, ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта. 

Об этом сообщает УНИАН.

“За“ проголосовали большинство депутатов Житомирского облсовета.

В документе предлагается принять аналогичное решение всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области.

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Кроме этого, авторы документа просят Житомирскую облгосадминистрацию создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат правоохранителей, чиновников райгосадминистраций и общественность.

Как сообщалось, депутаты Львовского облсовета на сессии 18 сентября проголосовали за решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. 

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Теги: русский язык, Житомирская область, мораторий
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Комментариев (1)
Мыкола    26.10.2018, 08:43
Оценка:  +1
Мыкола
Дурь она заразна ! Придет в голову одному. а там смотришь еще заболели!
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