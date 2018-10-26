Житомирский облсовет запретил русскоязычные культурные продукты
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Депутаты Житомирского областного совета на заседании в четверг, 25 октября, ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.
Об этом сообщает УНИАН.
“За“ проголосовали большинство депутатов Житомирского облсовета.
В документе предлагается принять аналогичное решение всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области.
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Кроме этого, авторы документа просят Житомирскую облгосадминистрацию создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат правоохранителей, чиновников райгосадминистраций и общественность.
Как сообщалось, депутаты Львовского облсовета на сессии 18 сентября проголосовали за решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.
--Людк,а Людка,а ты слыхала,что у любого, кто просмотрит 2 час подряд новости на российском ТВ, на ногах автоматически вырастают лапти?!