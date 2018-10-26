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Житомирский облсовет запретил русскоязычные культурные продукты

Комментариев: 10
Депутаты областного совета ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.
На Житомирщине запретили транслировать российские фильмы и песни
На Житомирщине запретили транслировать российские фильмы и песни
politikus.ru

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Депутаты Житомирского областного совета на заседании в четверг, 25 октября, ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта. 

Об этом сообщает УНИАН.

“За“ проголосовали большинство депутатов Житомирского облсовета.

В документе предлагается принять аналогичное решение всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области.

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Кроме этого, авторы документа просят Житомирскую облгосадминистрацию создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат правоохранителей, чиновников райгосадминистраций и общественность.

Как сообщалось, депутаты Львовского облсовета на сессии 18 сентября проголосовали за решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. 

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Теги: русский язык, Житомирская область, мораторий
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Комментариев (10)
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Мыкола    26.10.2018, 09:55
Оценка:  +2
Мыкола
100% согласен ! нас просто "разводят" на всякой фигне, чтобы люди не сосредотачивались на главном: нищете в стране с такими богатыми ресурсами , плодородными землями и образованными людьми. И это, к сожалению, правящей верхушке удается проделывать вновь и вновь вот уже 27 лет !
GreenPeace!    26.10.2018, 09:43
Оценка:  +3
GreenPeace!
Нпционалисты-зло для Украины.И зло те,кто рахделяют русскоязычных украинцев на украиноязычных.Пока такие жлобы будут вякать,в стране толка не будет.Когда в больницах нет лекарств,когда страна нищая стала..вопрос русской культуры,не актуален вообще.Это мое мнение,
GreenPeace!    26.10.2018, 09:46
Оценка:  +4
GreenPeace!
Ценить человека нужно по его качествам,а не за то,на каком языке он разговаривает.Не знаю,почему до большинства это не доходит.
lalikana    26.10.2018, 09:18
Оценка:  +5
lalikana
Значит все берёзки надо повырубать, они один из символов культуры России
ummon    26.10.2018, 09:09
Оценка:  +5
ummon
бред
Операторська    26.10.2018, 09:09
Оценка:  -10
Операторська
Молодці житомиряни! і іншим давно пора! це Україна!
Духовный_скреп    26.10.2018, 08:52
Оценка:  0
Духовный_скреп
На фото одна мокша другой:
--Людк,а Людка,а ты слыхала,что у любого, кто просмотрит 2 час подряд новости на российском ТВ, на ногах автоматически вырастают лапти?!
мармизасвiдомого    26.10.2018, 08:55
Оценка:  +1
мармизасвiдомого
Рошенок обсосался?
мармизасвiдомого    26.10.2018, 08:46
Оценка:  +3
мармизасвiдомого
Дзюня он и в Житомире дзюня.
Мыкола    26.10.2018, 08:43
Оценка:  +10
Мыкола
Дурь она заразна ! Придет в голову одному. а там смотришь еще заболели!
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