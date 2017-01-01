Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, ранен военный

В ходе боевых действий 25 октября один военнослужащий операции Объединенных сил получил ранения.

За сутки на Донбассе ранен военный facebook.com/ato.news

За прошедшие сутки, 25 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск, четыре раза из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В боевых действиях ранен один военный.

Об этом сообщает в пятницу, 26 октября, пресс-центр ООС в Facebook.

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В частности, отмечено, что за прошедшие сутки сепаратисты осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

При этом прицельный огонь велся из вооружения БМП, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные. В ходе боевых действий 25 октября один военнослужащий Объединенных сил ранен", - доложили в штабе ООС.

Напомним, 24 октября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях был ранен один военный.

Также сообщалось, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины.