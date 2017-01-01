Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, ранен военный

Комментариев: 0
В ходе боевых действий 25 октября один военнослужащий операции Объединенных сил получил ранения.
За сутки на Донбассе ранен военный
За сутки на Донбассе ранен военный
facebook.com/ato.news

За прошедшие сутки, 25 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск, четыре раза из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В боевых действиях ранен один военный.

Об этом сообщает в пятницу, 26 октября, пресс-центр ООС в Facebook.

Читай также: Тесть экс-чиновника МОУ купил 7 квартир при закупке низкопробной формы ВСУ

В частности, отмечено, что за прошедшие сутки сепаратисты осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

При этом прицельный огонь велся из вооружения БМП, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные. В ходе боевых действий 25 октября один военнослужащий Объединенных сил ранен", - доложили в штабе ООС.

Напомним, 24 октября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях был ранен один военный.

Также сообщалось, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь