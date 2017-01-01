Полиция обнародовала видео ограбления кредитного учреждения в Киеве

Инцидент произошел в кредитном учреждении на улице Мельникова.

Оперативники Шевченковского района Киева ищут преступника, ограбившего кредитное учреждение в Киеве. Злоумышленник угрожал кассиру оружием. В результате он забрал 1000 гривен и убежал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Инцидент произошел около полудня 27 сентября, когда неизвестный зашел в кредитное учреждение на улице Мельникова. Угрожая предметом, похожим на оружие, злоумышленник забрал деньги.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полиция проводит мероприятия для установления личности нападавшего и просит, если вам известна какая-либо информация о злоумышленнике и месте его пребывания, просим сообщить в полицию по телефонам: (044) 486-03-06 или 102.

Как сообщалось 28 сентября, в Киеве банда со стрельбой ограбила игровое заведение.