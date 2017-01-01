Укрзализныця добавила девять дополнительных поездов

На время осенних каникул назначены новые рейсы.

В Украине с 29 октября начнутся осенние каникулы. Чтобы школьники могли активно перемещаться по Украине во время отдыха, в Укрзализныце запустили дополнительные поезда.



Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

ПО УКРАИНЕ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ТАКИЕ ПОЕЗДА:

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Поезд № 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать 4 ноября. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении — отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать с 27 октября, отправление из Киева в 08:03 и прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 27 октября. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 201/202 Днепр — Киев будет курсировать 25 и 29 октября. Отправление из Днепра в 20:42 и прибытие в Киев в 4:54 25 октября. В обратном направлении отправление 29 октября в 21:42 и прибытие в 6:20.

Поезд № 231/286 Днепр — Львов отправиться во Львов 24 и 26 октября, в обратном направлении он будет курсировать в Запорожье 25 и 27 октября. Отправление из Днепра в 17:31 и прибытие во Львов в 10:22. В обратном направлении отправление в 11:07 и прибытие в Запорожье в 04:50.

Поезд № 239 Киев — Ужгород отправится из Киева 26 октября в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:50. В обратном направлении из Ужгорода отправление 28 октября в 18:00 и прибытие в Киев на следующий день в 08:37.

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Поезд № 249 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы 26 октября в 15:21 отправится из Киева и прибудет в Черновцы в 08:15. В обратном направлении поезд поедет 28 октября, из Черновцов он выедет в 18:10 и прибудет в Киев в 09:22.

Поезд № 294/293 Хмельницкий — Киев будет ехать в Киев 26 октября и в Хмельницкий 29 октября. Отправление из Хмельницкого в 13:40 и прибытие в Киев в 18:35. В обратном направлении отправление в 15:21 и прибытие в 20:40.

Поезд № 272/271 Одесса — Харьков в Одессу будет курсировать 26 октября и 2 ноября, в обратном направлении — 28 октября та 4 ноября. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков 8:02. Отправление из Харькова в 16:13 и прибытие в Одессу в 09:03.

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман испытал поезд из Киева в аэропорт Борисполь.