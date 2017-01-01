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ВСУ на полигоне испытали управляемые зенитные ракеты С-300В1 и С-125М1

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ВСУ приняло решение усилить противовоздушную оборону страны за счет зенитных ракетных комплексов, которые ранее были выведены из боевого состава.
ВСУ на полигоне испытали управляемые зенитные ракеты С-300В1 и С-125М1
© facebook.com/pvkshid
Фото 1/7
  • В планах вернуть в строй полк ЗРК Тор, два полка С-125, два полка Куба и бригаду С-300В1
  • В планах вернуть в строй полк ЗРК Тор, два полка С-125, два полка Куба и бригаду С-300В1
  • В планах вернуть в строй полк ЗРК Тор, два полка С-125, два полка Куба и бригаду С-300В1
  • В планах вернуть в строй полк ЗРК Тор, два полка С-125, два полка Куба и бригаду С-300В1
  • В планах вернуть в строй полк ЗРК Тор, два полка С-125, два полка Куба и бригаду С-300В1
  • В планах вернуть в строй полк ЗРК Тор, два полка С-125, два полка Куба и бригаду С-300В1
  • В планах вернуть в строй полк ЗРК Тор, два полка С-125, два полка Куба и бригаду С-300В1
ВСУ на полигоне испытали управляемые зенитные ракеты С-300В1 и С-125М1
В планах вернуть в строй полк ЗРК Тор, два полка С-125, два полка Куба и бригаду С-300В1
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В Херсонской области на полигоне Ягорлык идут контрольные испытания зенитных управляемых ракет ЗРК С-300В1 и С-125М1.

Об этом сообщает пресс-центр воздушного командования Восток.

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Проходит полевая выучка боевых расчетов сводного зенитного ракетного полка, подготовка вооружения и военной техники к боевым стрельбам подразделений, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-300П.

Тактические учения проводятся с привлечением боевых расчетов подразделений зенитных ракетных войск, которые выполняют задачи боевого дежурства в различных регионах Украины. Кроме того, в мероприятии принимают участие курсанты пятого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил ВС Украины.

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Отметим, что руководство ВСУ приняло решение усилить противовоздушную оборону страны за счет зенитных ракетных комплексов, которые ранее были выведены из боевого состава. В планах вернуть в строй полк ЗРК Тор, два полка С-125, два полка Куба и бригаду С-300В1.

Ранее сообщалось, что в 2018 году подразделения зенитных ракетных войск проведут более 150 тактических и командно-штабных учений, 4200 тренировок боевых расчетов и мероприятий боевого слаживания, что превышает показатели прошлого года. 

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Теги: ВСУ, ракеты, ЗРК, испытания, ЗРК С-300В1, С-125М1
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