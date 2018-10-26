В Ужгороде стоматолог "потерял" иглу в горле ребенка

Врач-стоматолог Ужгородской районной больницы во время приема оставил в теле ребенка-пациента металлическую иглу.

Иголка в горле ребенка находилась два дня facebook.com/Лора Приходько

В Ужгороде врач-стоматолог районной больницы “оставил“ в теле ребенка-пациента посторонний предмет. Об этом сообщила пользователь соцсети Лора Приходько.

“Врач Ужгородской районной больницы Чопик Юрий потерял иголку в горле ребенка. Два дня ребенок жил с иглой в горле“, - написала женщина в Facebook.

По ее словам, пострадавшим оказался 13-летний житель города Чоп. Как сообщается, в итоге врачи смогли успешно извлечь иглу из горла мальчика.

Напомним, в мае в детской больнице Павлограда медсестра вместо геля для лечения желудка дала 13-летней девочке выпить агрессивное средство для дезинфекции полов.

Девочка получила множественные ожогами пищевода, а медсестру, допустившую страшную ошибку, не уволили.