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В Ужгороде стоматолог "потерял" иглу в горле ребенка

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Врач-стоматолог Ужгородской районной больницы во время приема оставил в теле ребенка-пациента металлическую иглу.
Иголка в горле ребенка находилась два дня
Иголка в горле ребенка находилась два дня
facebook.com/Лора Приходько

В Ужгороде врач-стоматолог районной больницы “оставил“ в теле ребенка-пациента посторонний предмет. Об этом сообщила пользователь соцсети Лора Приходько.

“Врач Ужгородской районной больницы Чопик Юрий потерял иголку в горле ребенка. Два дня ребенок жил с иглой в горле“, - написала женщина в Facebook.

По ее словам, пострадавшим оказался 13-летний житель города Чоп. Как сообщается, в итоге врачи смогли успешно извлечь иглу из горла мальчика.

Напомним, в мае в детской больнице Павлограда медсестра вместо геля для лечения желудка дала 13-летней девочке выпить агрессивное средство для дезинфекции полов

Девочка получила множественные ожогами пищевода, а медсестру, допустившую страшную ошибку, не уволили. 

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Теги: дети, Больница, Закарпатье, ребенок, больницы, фото, врачи, врач, Ужгород, стоматология, мальчик, стоматолог, Закарпатська область
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Комментариев (1)
eremol    26.10.2018, 11:33
Оценка:  0
eremol
страна идиотов и взяточников
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