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В Бердичеве тренер-педофил растлевал 11-летнюю подопечную

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О развращении девочки сообщила мать потерпевшей.
56-летний тренер развращал подопечную
56-летний тренер развращал подопечную
zt.npu.gov.ua

В городе Бердичев Житомирской области задержали тренера детской спортивной школы, подозреваемого в растлении 11-летней подопечной. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает отдел коммуникации Нацполиции Житомирской области.

О развращении дочери в полицию сообщила мать. Она рассказала, что к этому причастен 56-летний тренер местной спортивной школы.

 

Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы
Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы
zt.npu.gov.ua

 

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“В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины, полицейские задокументировали причастность 56-летнего мужчину к совершению развратных действий в отношении 11-летнего ребенка. 25 октября 2018 он был задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. “, - сообщили в полиции.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Полицией инициировано перед судом избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Законодательством за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый в педофилии украинский тренер найден мертвым в американской тюрьме. 

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Теги: Житомирская область, тренер, педофил, растление, школьница, ребенок, подозрение
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