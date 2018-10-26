Глава Кузни на Рыбальском рассказал о планах строительства корветов

Сейчас программа строительства корветов фактически сорвана.

Строительство корветов - далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет. Если сегодня будет принято принципиальное решение о необходимости завершения строительства корвета, прежний проект должен быть откорректирован с учётом нынешних реалий.

Об этом заявил председатель правления ЧАО Завод Кузня на Рыбальском Валерий Шандра, передает Оборонно-промышленный курьер.

Сейчас программа строительства корветов фактически сорвана, будущее проекта 58250, и головного корабля серии Владимир Великий под вопросом.

Говоря о том, можно ли наладить производство суден подобного класса на предприятии Кузня на Рыбальском, где строительство корветов прежде осуществлялось Шандра отметил, что чисто теоретически можно.

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“В своё время мы даже участвовали в тендере на строительство корвета проекта 58250, который можно было построить и в Киеве. Но будем реалистами – первый украинский корвет если когда-нибудь и построят, то не скоро. Этот проект не просто очень дорогостоящий, важно другое – он требует стабильного, бесперебойного многолетнего финансирования. Сами понимаете, насколько это реально в украинских условиях. Так что это в лучшем случае далёкая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет“, - отметил Шандра.

Отвечая на вопрос, сколько надо времени для строительства корвета при наличии финансирования, Шандра заявил, что “минимум три года, это оптимистический сценарий“.

“Второй фактор – корвет в своё время проектировался под вооружение европейского производства. А мы сегодня постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда компании из стран ЕС крайне неохотно сотрудничают с Украиной во всём, что касается летальных вооружений. Насколько мне известно, по ряду образцов даже осуществлялась предоплата, но они так и не были поставлены, и есть большие сомнения, что эти поставки вообще осуществятся. Таким образом, если сегодня будет принято принципиальное решение о необходимости завершения строительства корвета, прежний проект должен быть откорректирован с учётом нынешних реалий“, - пояснил председатель правления завода.

Таким образом фактически, это будет во многом принципиально новый проект.

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“И это при условии возобновления работ с нынешнего этапа. Если же корректировать проект исходя из сложившихся реалий, прежде всего, решить вопрос с вооружением, срок завершения работ увеличится“, - резюмировал глава ЧАО Завод Кузня на Рыбальском.

Стоит отметить, что в ноябре 2017 года сообщалось, что Кабинет министров Украины решил возобновить финансирование программы Корвет по строительству кораблей проекта 58250 типа Владимир Великий.

Согласно постановлению №879, принятому правительством 22 ноября, действие программы продлили до 2028 года. За это время планируют построить четыре корабля. Стоимость их составит почти 32 миллиарда гривен. В 2018 году на первый корвет потратят 1 миллиард 361,7 млн грн. Его должны передать ВМС уже в 2022 году.

Второй корабль серии заложат в будущем году. Флот получит его в 2024-м. Третий и четвертый корветы будут готовы в 2026 и 2028 годах.

Общая стоимость достройки головного корабля Владимир Великий оценивается в 3 миллиарда 618,62 млн грн. Часть работ по нему была выполнена в 2011-2014 годах. На ноябрь 2017 года готовность корвета оценивалась в 17%, причем корпус был готов на 80%.

Как сообщалось, в апреле в юго-западной части Черного моря прошли заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров типа Гюрза-М.