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Глава Кузни на Рыбальском рассказал о планах строительства корветов

Комментариев: 6
Сейчас программа строительства корветов фактически сорвана.
Шандра считает, что "чисто теоретически" возможно наладить производство суден подобного класса
Шандра считает, что "чисто теоретически" возможно наладить производство суден подобного класса
dumskaya.net

Строительство корветов - далекая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет. Если сегодня будет принято принципиальное решение о необходимости завершения строительства корвета, прежний проект должен быть откорректирован с учётом нынешних реалий.

Об этом заявил председатель правления ЧАО Завод Кузня на Рыбальском Валерий Шандра, передает Оборонно-промышленный курьер.

Сейчас программа строительства корветов фактически сорвана, будущее проекта 58250, и головного корабля серии Владимир Великий под вопросом.

Говоря о том, можно ли наладить производство суден подобного класса на предприятии Кузня на Рыбальском, где строительство корветов прежде осуществлялось Шандра отметил, что чисто теоретически можно.

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“В своё время мы даже участвовали в тендере на строительство корвета проекта 58250, который можно было построить и в Киеве. Но будем реалистами – первый украинский корвет если когда-нибудь и построят, то не скоро. Этот проект не просто очень дорогостоящий, важно другое – он требует стабильного, бесперебойного многолетнего финансирования. Сами понимаете, насколько это реально в украинских условиях. Так что это в лучшем случае далёкая перспектива, ресурсов на эту программу у Украины де-факто нет“, - отметил Шандра.

Отвечая на вопрос, сколько надо времени для строительства корвета при наличии финансирования, Шандра заявил, что “минимум три года, это оптимистический сценарий“.

“Второй фактор – корвет в своё время проектировался под вооружение европейского производства. А мы сегодня постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда компании из стран ЕС крайне неохотно сотрудничают с Украиной во всём, что касается летальных вооружений. Насколько мне известно, по ряду образцов даже осуществлялась предоплата, но они так и не были поставлены, и есть большие сомнения, что эти поставки вообще осуществятся. Таким образом, если сегодня будет принято принципиальное решение о необходимости завершения строительства корвета, прежний проект должен быть откорректирован с учётом нынешних реалий“, - пояснил председатель правления завода.

Таким образом фактически, это будет во многом принципиально новый проект.

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“И это при условии возобновления работ с нынешнего этапа. Если же корректировать проект исходя из сложившихся реалий, прежде всего, решить вопрос с вооружением, срок завершения работ увеличится“, - резюмировал глава ЧАО Завод Кузня на Рыбальском.

Стоит отметить, что в ноябре 2017 года сообщалось, что Кабинет министров Украины решил возобновить финансирование программы Корвет по строительству кораблей проекта 58250 типа Владимир Великий.

Согласно постановлению №879, принятому правительством 22 ноября, действие программы продлили до 2028 года. За это время планируют построить четыре корабля. Стоимость их составит почти 32 миллиарда гривен. В 2018 году на первый корвет потратят 1 миллиард 361,7 млн грн. Его должны передать ВМС уже в 2022 году.

Второй корабль серии заложат в будущем году. Флот получит его в 2024-м. Третий и четвертый корветы будут готовы в 2026 и 2028 годах.  

Общая стоимость достройки головного корабля Владимир Великий оценивается в 3 миллиарда 618,62 млн грн. Часть работ по нему была выполнена в 2011-2014 годах. На ноябрь 2017 года готовность корвета оценивалась в 17%, причем корпус был готов на 80%.

Как сообщалось, в апреле в юго-западной части Черного моря прошли заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров типа Гюрза-М.

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Теги: судно, корвет ВМС, Кузня на Рыбальском
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Комментариев (6)
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Coюзник    26.10.2018, 12:29
Оценка:  -2
Coюзник
Ну если этот завод не в состоянии выполнить этот заказ, так может его передать в Херсон или Николаев.
AloneInNight    26.10.2018, 12:36
Оценка:  +1
AloneInNight
Вы о чем?
Корвет и так был заложен на Николаевском заводе.
А чувак все правильно говорит - без финансирования и без вооружения его никто не построит.
Coюзник    26.10.2018, 12:43
Оценка:  0
Coюзник
Финансирование решается не с помощью СМИ, а в других кабинетах ... а чувак на всю страну кричит "Все пропало" вместо того что бы решать вопросы
AloneInNight    26.10.2018, 12:45
Оценка:  +1
AloneInNight
И про изменения в проекте все правильно сказал.
Если его будут финансировать, то сейчас проект уже нужно переделывать в плане вооружений. Нужно проектировать уже под свои ПКР. Французские просто проблема купить, а свои должны быть по крайней мере не хуже (хотя бы дальность у своих ПКР больше).
AloneInNight    26.10.2018, 12:46
Оценка:  +1
AloneInNight
Coюзник, ты с материалом ознакомься для начала.
Это не его заводу сей заказ был отдан.
А оценку он дает реальную.
Coюзник    26.10.2018, 12:48
Оценка:  0
Coюзник
Я говорю только о том, что нужно дела решать, а не кричать на всю страну как все плохо
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