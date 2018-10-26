Глен Грант высказался о неготовности ВСУ к войне

Полковник британской армии Глен Грант озвучил свою точку зрения по поводу состояния нашей украинской армии.

Грант считает, что у ВСУ еще много недоработок скриншот

По словам Гранта украинская армия уже в разы лучше, чем в 2014 году, но у ВСУ еще очень много слабых мест, которые могут сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом полковник британской армии в отставке Глен Грант рассказал во время выступления на Львовском форуме по безопасности, передает LIGA.net.

Грант отметил, что одна из слабых сторон ВСУ - это отсутствие комплесного обучения и советская система подготовки и образования.

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“Структуры не приспособлены к современным условиям войны“, - считает британский военный.Также он рассказал, что в ВСУ нехватка военнослужащих и мобильности для надобности переброски войск.

С точки зрения Гранта еще одним недостатком является централизация принятия решений.Одного главы Генштаба Виктора Муженко мало, поскольку переговоры и встречи тоже входят в его обязанности “По телефону руководить армией нельзя“, - утверждает полковник.

Грант отметил проблему финансирования армии и рассказал, что деньги для ВСУ должны предоставляться не только по большим финансовым планам, а и учитывая мелкие надобности военных. “Если у командира нет бюджета, то это не командир, а просто командующий“, - сказал Глен Грант.

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По его мнению, в целом пока прошла только “беспорядочная реформа вместо хорошо продуманной реформы“.

Глен Грант с 2010 года изучает Вооруженные Силы нашей страны. Сотрудничал с Минобороны во время проведения реформы. В январе 2018 года он разместил статью-обращение к президенту Петру Порошенко, в которой указал на слабые стороны ВСУ. В Минобороны отреагировали неодобрительно, заявив, что это лишь “личные предположения и размышления без объективного основания“.

Напомним, что командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев осуществил проверку готовности подразделений, действующих на различных направлениях.