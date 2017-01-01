Экс-сотрудник прокуратуры продавал украинок в секс-рабство за границу

Девушки, мечтающие о работе в модельной индустрии, только за границей узнавали, что на самом деле им придется предоставлять интимные услуги.

Подозреваемый находится в СИЗО, ему грозит до 12 лет тюрьмы kv.npu.gov.ua

В Киеве бывший работник прокуратуры Донецкой области, находясь в преступном сговоре с иностранцами, вербовал девушек 18-30 лет и переправлял через границу Украины в Турцию, Германию и Объединенные Арабские Эмираты для продажи в сексуальное рабство.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как рассказали правоохранители, 39-летний мужчина размещал в сети Интернет объявление о наборе на работу в модельной индустрии, но уже за границей девушки узнавали, что на самом деле им придется предоставлять интимные услуги.

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"Успешную спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника провели оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления полиции Киевщины и прокуратуры. Задержали подозреваемого с поличным в аэропорту Борисполь, во время переправки одной из завербованных украинок в Республику Турция", - сообщили в отделе коммуникации.

Правоохранители добавили, что в настоящее время продолжается комплекс следственных действий. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - 60 суток содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалось 25 октября, в Киеве также блокировали продажу четырех украинских девушек в секс-рабство в Турцию.