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В Черниговской области памятник Ленину продали за 220 тысяч

Комментариев: 2
За лот состязались 14 участников.
Цена на памятник Ленина в ходе торгов выросла почти в пять раз
Цена на памятник Ленина в ходе торгов выросла почти в пять раз
prozorro.sale/auction

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Горсовет Семеновского района Черниговской области через электронный аукцион продали бронзовый памятник Ленину весом 2,5 тонны.
 
Об этом сообщает ProZorro.Продажи на своей странице в Facebook.

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“Только что состоялся успешный аукцион, на котором Семеновский городской совет продал интересный металлолом - демонтированный памятник Ленина из бронзы (2,5 тонны)“, - говорится в сообщении.

На странице аукциона отмечается, что бывший памятник Ленину находится в демонтированном состоянии, скульптура пустотелая, отлитая из бронзы, высота 4 метра, вес 2,5 тонны.

Начальная цена - 45 тыс. грн, за лот состязались 14 участников, победитель аукциона заплатил 220,001 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области все еще стоят около 70 памятников Ленину.

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Теги: Ленин, памятник, аукцион., Черниговская область, памятник Ленину
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Комментариев (2)
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ЕЖиК14    26.10.2018, 13:56
Оценка:  +1
ЕЖиК14
купили бронзовую чушку на 60000 ниже чем цена металлолома ......вопрос к горсовету : "Почему не сдали как лом и продолбали деньги ?"
RomaCrimea    26.10.2018, 13:27
Оценка:  0
RomaCrimea
А что, так можно было?
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