В Черниговской области памятник Ленину продали за 220 тысяч

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“Только что состоялся успешный аукцион, на котором Семеновский городской совет продал интересный металлолом - демонтированный памятник Ленина из бронзы (2,5 тонны)“, - говорится в сообщении.

На странице аукциона отмечается, что бывший памятник Ленину находится в демонтированном состоянии, скульптура пустотелая, отлитая из бронзы, высота 4 метра, вес 2,5 тонны.

Начальная цена - 45 тыс. грн, за лот состязались 14 участников, победитель аукциона заплатил 220,001 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области все еще стоят около 70 памятников Ленину.