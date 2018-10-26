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Стало известно, как будет называться украинская церковь

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 10
Первое и официальное название будет - Украинская православная церковь, а второе - Киевский патриархат.
Что касается недоразумений, то недоразумения у всех есть, - Филарет
Что касается недоразумений, то недоразумения у всех есть, - Филарет
EPA/UPG

Единая поместная православная церковь в Украине, которая будет образована на Объединительном соборе украинских православных церквей, официально будет называться - Украинская православная церковь, и еще одно название - Киевский патриархат.

Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

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 "Название будет - Украинская православная церковь официальное, второе название - Киевский патриархат. Что касается недоразумений, то недоразумения у всех есть, но недоразумения можно уладить", - заявил он, добавив, что "если у Автокефальной церкви есть вопросы по отношению к Киевскому патриархату, мы найдем пути взаимопонимания".

Пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в свою очередь уточнил, что все поместные православные церкви, кроме древних патриархатов, которые именуются по названию города, все поместные православные церкви имеют фактически одинаковую структуру названия - Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь, Сербская православная церковь, Кипрская православная церковь и другие. Поскольку в Украине образуется единая поместная православная церковь, соответственно и название - Украинская православная церковь. 

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По его словам это мнение, которое было обговорено с участием представительства Вселенского патриархата и не является личной идеей УПЦ КП.

Напомним, ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет озвучил критерии, которые будут учтены при избрании предстоятеля Единой поместной церкви в Украине.

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Теги: Филарет, название, УПЦ, церковь, патриархат
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Комментариев (10)
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Eyyafyallayekyul    26.10.2018, 14:46
Оценка:  -2
Eyyafyallayekyul
Лучше снизьте цену на бензин до времён Януковоча. Нaxyя эта мышиная возня с этими раскольниками. УПЦ уже есть в Украине. Зачем нужна другая церковь? Почему именно Правосланых прессуют. Униаты, иудеи, бабтисты.....независиму в Украине.
ВосставшийИзБана    26.10.2018, 13:37
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Назовите ее лучше цИрковь.
kapablankas    26.10.2018, 13:43
Оценка:  0
kapablankas
ПАХАНАТ
ВосставшийИзБана    26.10.2018, 14:20
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Вера в то, что космический еврей-зомби, который был своим собственным отцом, может сделать тебя бессмертным, если ты символически съешь его мясо и телепатически скажешь ему, что принимаешь его как своего господина, чтобы он мог удалить из твоей души злую силу, которая вселилась в человечество потому
ВосставшийИзБана    26.10.2018, 14:21
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
что говорящая змея уговорила женщину-ребро съесть волшебное яблоко - это как минимум чудно.
Peyot    26.10.2018, 13:16
Оценка:  +2
Peyot
фсбшная секта попритихла уже понимают что их генерал чк гундяев просто шестерка в политике кремля в церковном мире никакого веса не имеет!
kapablankas    26.10.2018, 13:22
Оценка:  +3
kapablankas
так они ОБА выходцы из одного гнезда

а тут еще и общак на кону
Peyot    26.10.2018, 13:33
Оценка:  +3
Peyot
о а ты шариш)))) да филарет тоже кгбшник совковый))))
kapablankas    26.10.2018, 13:43
Оценка:  +1
kapablankas
от чего же не шарить глядя на лоснящиеся МОРДЫ после 40 денного поста

извините господа верующие

но это как то НЕ СОЧИТАЕМО

пост и морда
ВосставшийИзБана    26.10.2018, 14:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям
Тот жрать не должен слаще, чем они.
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