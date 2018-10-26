Стало известно как будет называться украинская церковь

Первое и официальное название будет - Украинская православная церковь, а второе - Киевский патриархат.

Что касается недоразумений, то недоразумения у всех есть, - Филарет EPA/UPG

Единая поместная православная церковь в Украине, которая будет образована на Объединительном соборе украинских православных церквей, официально будет называться - Украинская православная церковь, и еще одно название - Киевский патриархат.

Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

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«Название будет - Украинская православная церковь официальное, второе название - Киевский патриархат. Что касается недоразумений, то недоразумения у всех есть, но недоразумения можно уладить», - заявил он. «Если у Автокефальной церкви (УАПЦ) есть вопросы по отношению к Киевскому патриархату, мы найдем пути взаимопонимания», - отметил патриарх Филарет.

Пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в свою очередь уточнил, что все поместные православные церкви, кроме древних патриархатов, которые именуются по названию города, все поместные православные церкви имеют фактически одинаковую структуру названия - Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь, Сербская православная церковь, Кипрская православная церковь и другие. Поскольку в Украине образуется единая поместная православная церковь, соответственно и название - Украинская православная церковь.

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По его словам это мнение, которое было обговорено с участием представительства Вселенского патриархата и не является личной идеей УПЦ КП.

Напомним, ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет озвучил критерии, которые будут учтены при избрании предстоятеля Единой поместной церкви в Украине.