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Сенцов написал посмертное завещание

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Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий.
Завещание режиссер получила его сестра Наталья Каплан
Завещание режиссер получила его сестра Наталья Каплан
УНИАН

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов, который незаконно осужден в РФ, написал письмо-завещание. 

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Письмо от Сенцова изданию Громадське передала его сестра Наталья Каплан.

В письме от 7 сентября 2018 года режиссер назначил наследниками своих детей - Алину и Владислава, и завещал экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий.

Сенцов назначил наследниками своих детей
Сенцов назначил наследниками своих детей
hromadske.ua
 

Издание также опубликовало полный текст письма:

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“Я, Сенцов Олег Геннадьевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно Носорог, Кай, а также написанные мною в неволе Блистательный мир, Вороны и Кристи моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверении моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18“.

Напомним, 16 октября сестра Сенцова сообщила, что режиссер попал в реанимацию больницы российского города Лабытнанги на фоне выхода из длительной голодовки.

Позднее российские тюремщики опровергли эту информацию и заявили, что у “Олега все хорошо, его выздоровление идет даже быстрее, чем мы предполагали“.

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Теги: Сенцов, режиссер, политзаключенный, завещание
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