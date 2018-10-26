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Десять кандидатов в президенты игнорируют голосование в Раде

Комментариев: 7
В октябре вышеуказанные депутаты пропустили более 80% голосований Верховной Рады.
В КИУ также рассказали, как депутаты голосовали за бюджет
В КИУ также рассказали, как депутаты голосовали за бюджет
cvu.org.ua

Комитет избирателей Украины сообщил, что 10 народных депутатов, которые являются потенциальными кандидатами в президенты страны, игнорируют голосование в Верховной Раде. В КИУ отметили, что в октябре указанные нардепы пропустили более 80% голосований Рады.

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“Они пропустили более 80% голосований парламента: В. Рабинович не проголосовал ни разу месяц, А. Билецкий принял участие всего в 7% голосований, Е. Мураев - 8%, В. Куприй - 8%, Ю. Бойко - 15 %, М. Добкин - 15%, В. Новинский - 16%, С. Тарута - 16%, Ю. Тимошенко - 17%, А. Шевченко - 17%“, - говорится в сообщении.

Также информируется, что некоторых политиков низкие показатели участия в голосованиях: “А. Вилкул принял участие лишь в 22% голосований, В. Чумак - 28%, С. Каплин - 36%, О. Ляшко - 46%“.

Отмечается, что официально политики пропустили голосования без уважительных причин, поскольку не находились на больничном или в командировке.

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Комитет также привел данные по голосованию политиков за принятие государственного бюджета Украины на 2019 год (№9000-П). Так, Рабинович, Билецкий, Добкин, Тарута, Мураев, Бойко, Новинский, Куприй, Тимошенко, Шевченко - не голосовали; Каплин, Вилкул - против; Чумак - воздержался; Ляшко - за.

Напомним, 22 октября в Комитет избирателей Украины сообщили, что 54 народных депутата почти не голосовали в октябре, пропустив 90% голосований, из них 14 - не проголосовали ни разу за месяц.

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Теги: Верховная Рада, голосование, КИУ, депутаты, нардепы, кандидаты в президенты, выборы-2019
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Комментариев (7)
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elvis-kong    26.10.2018, 14:26
Оценка:  +1
elvis-kong
верните Дарта Вейдера!
elvis-kong    26.10.2018, 14:24
Оценка:  +1
elvis-kong
Оо это на полном серьезе кандидаты? вы серьезно? да от них уже тошнит за столько лет эти гады ничего поезного не делали и они опять кандидаты.. народ бараны
Media-sapiens    26.10.2018, 14:35
Оценка:  +1
Media-sapiens
а от кого не тошнит?
kapablankas    26.10.2018, 13:46
Оценка:  +3
kapablankas
это участники

ТЕНДЕРА
Peyot    26.10.2018, 13:45
Оценка:  +1
Peyot
на фото 10 шетерок кремля или шестерок шестерок кремля как ляшко.... и это кандидаты в президенты? )))) да у нас можно все сбу увольнять только за то что эти рыла не запоребриком до сих пор!
kapablankas    26.10.2018, 13:48
Оценка:  +4
kapablankas
а там есть есть НЕ ШЕСТЕРКИ ??????
Peyot    26.10.2018, 14:08
Оценка:  0
Peyot
где за поребриком? нет там еще со времен тараромонгольских ханов(чьими потомками есть руские) .. есть хан царь генсек и есть куча рабов...
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