Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ: Криминалитет пытается "расшатать ситуацию" перед президентскими выборами

Комментариев: 1
С начала 2018 года правоохранители выдворили более 100 представителей преступных кругов, среди которых граждане России и Грузии.
Криминалитет из РФ и стран Кавказа координирует деятельность украинских ОПГ
Криминалитет из РФ и стран Кавказа координирует деятельность украинских ОПГ
ssu.gov.ua

Сотрудники ГУ БКОП Службы безопасности Украины заблокировали попытки зарубежных спецслужб  дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине посредством противоправной деятельности “воров в законе”.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Читай также: В России главным “вором в законе“ избрали Шишкана

Как отмечают в спецслужбе, по замыслу зарубежных спецслужб обострение криминогенной обстановки в Украине, особенно накануне предстоящих президентских выборов, должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе.

“В частности, „воры в законе“ контролируют перераспределение финансовых потоков от краж, грабежей, разбойных нападений, угонов автотранспорта, распространения наркотических средств и психотропных веществ”, - говорится в сообщении.

По имеющейся в СБУ информации, представители криминальных кругов из России и стран Кавказа координируют деятельность преступных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины.

Отмечается, что часть средств, полученных преступным путем, направляется на финансирование сепаратистских сил на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Читай также: В Испании задержали одного из главарей русской мафии

В октябре текущего года СБУ задержала и принудительно выдворила за пределы Украины очередного “вора в законе” по прозвищу “Жоржикич”. Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из кавказских стран нелегально прибыл в южный регион для установления контроля над частью денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж, вымогательства.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на 3 года.

“С начала 2018 года ГУ БКОП совместно с региональными подразделениями СБУ выдворили 5 ”воров в законе“, более 100 представителей преступных кругов, среди которых граждане России и Грузии, установлен запрет въезд в нашу страну на 5 лет”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 сентября, под Черниговом задержали 7 криминальных авторитетов.

Поделись:
Теги: СБУ, криминал, вор в законе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Peyot    26.10.2018, 13:57
Оценка:  0
Peyot
когда Канада обьявиал легалайз росия выла больше всех хоть находится на другом конце света. А выла потому что у руской мафии правительво канады отжало многомилиардный бизнес!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь