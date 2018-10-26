СБУ: Криминалитет пытается "расшатать ситуацию" перед президентскими выборами

С начала 2018 года правоохранители выдворили более 100 представителей преступных кругов, среди которых граждане России и Грузии.

Сотрудники ГУ БКОП Службы безопасности Украины заблокировали попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине посредством противоправной деятельности “воров в законе”.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Как отмечают в спецслужбе, по замыслу зарубежных спецслужб обострение криминогенной обстановки в Украине, особенно накануне предстоящих президентских выборов, должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе.

“В частности, „воры в законе“ контролируют перераспределение финансовых потоков от краж, грабежей, разбойных нападений, угонов автотранспорта, распространения наркотических средств и психотропных веществ”, - говорится в сообщении.

По имеющейся в СБУ информации, представители криминальных кругов из России и стран Кавказа координируют деятельность преступных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины.

Отмечается, что часть средств, полученных преступным путем, направляется на финансирование сепаратистских сил на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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В октябре текущего года СБУ задержала и принудительно выдворила за пределы Украины очередного “вора в законе” по прозвищу “Жоржикич”. Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из кавказских стран нелегально прибыл в южный регион для установления контроля над частью денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж, вымогательства.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на 3 года.

“С начала 2018 года ГУ БКОП совместно с региональными подразделениями СБУ выдворили 5 ”воров в законе“, более 100 представителей преступных кругов, среди которых граждане России и Грузии, установлен запрет въезд в нашу страну на 5 лет”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 сентября, под Черниговом задержали 7 криминальных авторитетов.