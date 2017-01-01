Работа в Виннице: как привлечь внимание потенциального нанимателя

После кризисных 2014 и 2015 годов рынок труда Винницы заметно оживился. Работодатели расширяют штаты и регулярно ищут новых сотрудников.

Высокая зарплата, достойный социальный пакет

Чтобы привлечь внимание квалифицированных соискателей, компании предлагают достойные зарплаты и хороший социальный пакет. Сегодня стабильная и высокооплачиваемая работа в Виннице “ реальность, а не миф. Ежедневно рекрутинговый портал “Хед Хантер“ пополняется десятками вакансий во всех сферах деятельности. Но чтобы не застрять на рынке труда на долгие годы, нужно при поиске подходящей работы соблюдать определенные правила.

Используем эффективные инструменты

Вы зашли на рекрутинговый портал, увидели интересное объявление о вакансии, отправили резюме, а ответа все нет? Значит, используете неэффективные инструменты для привлечения внимания рекрутера. Перед тем, как отправить свое CV, эксперты рынка труда советуют: • грамотно составить резюме. Даже квалифицированный специалист не сможет быстро найти работу без качественно написанного CV. Рекрутеры хотят видеть предложение соискателя, которое соответствует общепринятым шаблонам. Если вы не являетесь представителем творческой профессии, то лучше не экспериментируйте с нестандартными резюме. В интернете есть множество сайтов, где опубликованы профессиональные советы, касающиеся правильного составления CV. Воспользуйтесь ими. Если ищите работу с помощью сайта Head Hunter, то просто заполните форму для соискателей и получите грамотное портфолио; • написать сопроводительное письмо. О его необходимости говорят все рекрутеры отечественного рынка труда. Но только 10% соискателей следуют этому совету HR-специалистов. Сопроводительное письмо “ это ваш шанс обратить на себя внимание нанимателя. Персональное обращение к представителю компании в сочетании с описанием ваших преимуществ “ действенный способ приблизиться к работе мечты; • внимательно прочитать вакансию. Трезво оцените, насколько интересно ваше резюме потенциальному работодателю. Поставьте себя на его место, подумайте, пригласили бы вы соискателя с такой квалификацией на данную позицию. Если отправляете резюме бухгалтера туда, где требуется программист с трехлетним опытом работы, то не удивляйтесь, что не получите приглашения на собеседование; • начать использовать язык цифр. Написать в CV о том, какие функции вы выполняли на предыдущем месте работы, необходимо. Но не менее важно добавить конкретные данные, которые наглядно продемонстрируют вашу эффективность. О менеджере по продажам лучше всего расскажут объемы реализации продукции, об IТ-специалисте “ рост прибыли после внедрения его разработок, о технологе или инженере “ минимизация простоев производства.