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Житель Днепра торговал компьютерными вирусами

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Киберполиция задержала правонарушителя.
Следствие устанавливит лиц, покупавших зловредное ПО
Следствие устанавливит лиц, покупавших зловредное ПО

В городе Днепр департамент киберполиции задержал 35-летнего мужчину за торговлю компьютерными вирусами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Мужчина сам писал вирусы, а затем продавал их через закрытый форум и сайт. Количество авторизованных пользователей этих ресурсов превышало 2,5 тысячи.

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Программное обеспечение, которое продавал хакер, позволяло получать доступ к операционной системе зараженного компьютера, копировать файлы, логины и пароли в браузере, записывать рабочий стол и пр. После завершения работы вируса компьютер перезагружался с одновременным форматированием дисков.

Количество пострадавших лиц уже превышает 50 человек.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (создание зловредного ПО с целью продажи). В ходе следствия будут устанавливаться лица, которые покупали вирусы.

Как сообщалось 27 сентября, в Румынии обнаружили 140 тыс. анонимных аккаунтов Facebook.

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Теги: вирус, компьютер, хакер, Киберполиция
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