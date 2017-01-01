Стал известен самый криминальный город Украины
По словам заместителя главы Национальной полиции самым опасным городом нашей страны являются Черкассы.
Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
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По мнению Амброськина Мариуполь, в котором военные делают все возможное для порядка в прифронтовой зоне, стоит ставить в пример.
“Другая ситуация - центральная Украина. Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украина - самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа Безопасный город. Ответ - нет“, - отметил Аброськин.
Напомним, что ранее были опубликованы самые опасные районы Киева. В число лидеров по безопасности входит Подольский район.