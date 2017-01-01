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Стал известен самый криминальный город Украины

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С точки зрения Вячеслава Амброськина, Мариуполь - город, который стоит ставить в пример.
Программа Безопасный город в Черкассах не работает
Программа Безопасный город в Черкассах не работает
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По словам заместителя главы Национальной полиции самым опасным городом нашей страны являются Черкассы. 

Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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По мнению Амброськина Мариуполь, в котором военные делают все возможное для порядка в прифронтовой зоне, стоит ставить в пример. 

“Другая ситуация - центральная Украина. Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украина - самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа Безопасный город. Ответ - нет“, - отметил Аброськин.

Напомним, что ранее были опубликованы самые опасные районы Киева. В число лидеров по безопасности входит Подольский район.

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Теги: криминал, полиция, Черкассы, Мариуполь, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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