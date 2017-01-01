Порошенко и Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество и границу

Порошенко выразил надежду, что Украине не будет грозить опасность с севера и заявил, что "это граница дружбы".

Президент Петр Порошенко в Гомеле встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, где они обсудили экономическое сотрудничество и затронули вопрос о границе.

Об этом сообщается на сайте президента.

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Порошенко отметил результативность Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь, а также поблагодарил Лукашенко за инициативность. Президент отметил, что был подписан ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.

“Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран демонстрирует, что прирост составляет более 23%“, - сказал Порошенко, добавив, что происходит рост поставок украинской продукции в Беларусь и очень важно сохранить эту тенденцию.

В присутствии глав двух государств было подписано Соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии, что позволит минимизировать негативные последствия связанные с незаконной миграцией, и повысить эффективность совместной борьбы с данным явлением. Соглашение определяет процедуры идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, находящихся на территориях Украины и Республики Беларусь нелегально.

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Также Порошенко выразил надежду, что Украине не будет грозить опасность с севера и заявил, что “это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы для Украины по территории Беларуси была любая угроза“.

Напомним,