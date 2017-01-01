После отъезда кортежа Порошенко не все объекты благополучно заработали - СМИ

Фехтовальный зал на Николаевщине, открытый президентом еще в январе 2017 года, до сих пор полностью не готов.

Порошенко любит открывать мосты, школы, бассейны и даже дорожные знаки president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко часто принимает участие в торжественном открытии различных объектов с провозглашением речей и перерезанием ленточек.

Что происходит с некоторыми столь масштабно открытыми объектами после отъезда кортежа главы государства, показали журналисты программы Гроши, передает Униан.

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Так, например, в январе 2017-го Порошенко торжественно открыл фехтовальный зал на Николаевщине. Однако, журналисты сообщают, что объект спустя почти два года до сих пор полностью не готов.

“А вот с ремонтом покровской школы, который обошелся областному бюджету в 70 миллионов гривен, дела за год стали обстоять еще хуже. Там повсюду оббитые стены, треснутые зеркала и разбитая плитка“, - говорится в сюжете.

Как сообщалось 1 октября, Порошенко тоже решил попиариться на свадьбе.