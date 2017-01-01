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В Кабмине размещение евробондов назвали успешным

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Высокую ставку чиновник объяснил сложной ситуацией на рынке.
Украина разместила еврооблигации под рекордно высокие проценты
Украина разместила еврооблигации под рекордно высокие проценты
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Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов назвал размещение украинских евробондов успешными. Речь идет о 2 млрд долларов.

Об этом сообщает УНИАН.

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“Конечно же, это успешное размещение. В очень непростое время Украина смогла выйти на рынок и все-таки собрать те 2 млрд долл., которые были запланированы в бюджете и о которых была договоренность в программе МВФ. Это даст возможность профинансировать расходы и также вернуться на финансовые рынки, и выпустить новые инструменты, перекредитовать старые“, - сказал он.

При этом Нефедов считает, что Украина должна быть постоянным игроком на рынке.

“Чем более регулярно и профессионально страна это делает, тем это больше приводит к уменьшению рисков, лучшей возможности донести свою историю и понижению стоимости заимствований“, - отметил замминистра.

Ранее сообщалось о том, что Украина выплатила $444 млн по еврооблигациям.

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Теги: Минэкономики, Кабмин Украины, еврооблигация, евробонды, Евробонды Украины, Нефедов
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Источник: korrespondent.net

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