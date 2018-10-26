"Потом решим, кто виноват": Лукашенко хочет помочь закончить войну на Донбассе

Лукашенко отметил, что Беларусь готова работать только в рамках договоренностей Украины и России, "двух президентов".

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Первом форуме регионов в Гомеле, где прошла его встреча с президентом Украины, заявил, что его страна готова оказать помощь в разрешении конфликта на Донбассе.

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“Чтобы быть абсолютно однозначным и нас понимали наши братья-украинцы и те, кто нас услышит, нашу позицию. Хочу прямо перед вами заявить, - мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать ради одного, - ради мира. Эту проблему должны решить мы, - три славянских народа. Это наша беда, это наша проблема, - не европейцы, не американцы, ни кто-то другой, - это мы должны решить проблему, чтоб она не была заморожена“, - заявил Лукашенко, передает LB.ua.

В то же время, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова работать только в рамках договоренностей “двух президентов“ (Украины и РФ), и “не просится“ в миротворцы или посредники.

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“Надо уметь договариваться. Потом решим, кто виноват, - вот эту проблему давайте оставим нашим детям, пусть они потом с течением времени, пусть они потом решат, кто виноват. Сегодня нужно прекратить братоубийственную войну. Мы к вашим услугам“, - заявил глава Беларуси.

Как сообщает 112 Украина, Лукашенко акцентировал на том, что Беларусь никогда не приедет в Украину “на танках“, а только на “комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах“.

Напомним, 26 октября в начале встречи глав двух государств в Гомеле президенты обсудили экономическое сотрудничество и затронули вопрос о границе. Также был подписан ряд двусторонних соглашений.