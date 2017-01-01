В тюрьмах Полтавской области изъяли пыточные устройства - ГПУ

Предметы, походящие на орудия средневековых пыток, могли применять к заключенным.

В тюрьмах Полтавской области обнаружены и изъяты пугающие спецсредства, похожие на пыточные устройства. Есть мнения, что эти предметы применялись для пыток заключенных. Об этом в пятницу, 26 октября, пишет пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Саган на своей странице в Facebook.

“Средневековые пытки? Нет. Острые металлические шипы и колючая проволока против осужденных. После этого мы хотим видеть их на свободе людьми? После бесчеловечного обращения с ними?!“, - возмутилась она.

Как утверждает Лариса Саган, они могли быть применены к заключенным facebook.com/Лариса Саган

Пыточные устройства были обнаружены и изъяты в ходе проверки Генпрокуратурой соблюдения законов о применении мер физического воздействия, спецсредств и оружия к осужденным, которые прошли в “Полтавской исправительной колонии №64“, “Божковской исправительной колонии №16“, “Крюковской исправительной колонии №29“ и “Надержинщинской исправительной колонии №65“.

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“Вопреки законодательству в помещении отдела надзора и безопасности исправительных учреждений на видном месте хранятся специальные средства запрещенные законом: зацепы, ухват, лом, кувалда и др. Более того, зацепы и ухват оборудованы рукоятками, обмотанными колючей проволокой, и оснащены острыми металлическими шипами размером 2- 3 см“, - написала Сарган.

Она добавила, что использование указанных средств к осужденным является “недопустимым и может причинить физические страдания, создать реальную угрозу здоровью и их жизни“.

Руководству исправительных учреждений поручили устранить выявленные нарушения закона.

“Одновременно по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК“, - написала Сарган.

Она добавила, что во время следственных действий запрещенные предметы изъяли для проведения ряда экспертиз.

“Максимальная санкция предусматривает ответственность до 8 лет лишения свободы“, - подытожила Сарган.

Напомним, ранее Генпрокуратура заявляла о том, что в тюрьме Винницы пытали осужденного.