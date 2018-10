Тимошенко в Женеве встретилась с лидером каталонских сепаратистов

Читай также: Десять кандидатов в президенты игнорируют голосование в Раде

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко в Женеве встретилась с главой каталонских сепаратистов и бывшим главой правительства данного региона Карлесом Пучдемоном.

Об этом Пучдемон написал в Twitter и опубликовал соответствующие фотографии.

“Сегодня на форуме Кран-Монтан было приятно приветствовать Юлию Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины. Я желаю ей успеха на следующих президентских выборах в Украине“, - написал он.

Today in @CransMontanaF, it’s been a pleasure to greet Mrs @TymoshenkoUA, former Ukrainian Prime Minister. I wish her good luck for next presidential elections in the Ukraine. pic.twitter.com/MH9TPrPjgo