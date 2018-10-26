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Тимошенко в Женеве встретилась с лидером каталонских сепаратистов

Комментариев: 2
Карлес Пучдемон пожелал Тимошенко "успеха на следующих президентских выборах".
Пучдемон остается формальным лидером Каталонии
Пучдемон остается формальным лидером Каталонии
twitter.com/KRLS

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Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко в Женеве встретилась с главой каталонских сепаратистов и бывшим главой правительства данного региона Карлесом Пучдемоном.

Об этом Пучдемон написал в Twitter и опубликовал соответствующие фотографии.

“Сегодня на форуме Кран-Монтан было приятно приветствовать Юлию Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины. Я желаю ей успеха на следующих президентских выборах в Украине“, - написал он.

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Отметим, в Испании Пучдемона обвиняют в организация восстания. Ранее сообщалось, что он перебрался в Бельгию после того, как суд отменил международные ордера на его арест. Испанские ордера на арест остаются в силе.

Напомним, в июне Карлес Пучдемон и нынешний премьер автономии Жоаким Торра на специальном мероприятии в Барселоне объявили о создании нового сепаратистского движения, которое должно объединить всех сторонников независимости Каталонии.

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Теги: Женева, Тимошенко, Пучдемон, выборы-2019
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Комментариев (2)
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chytan    26.10.2018, 19:23
Оценка:  0
chytan
Спалились ! Тимоха поддерживает сепаратистов !!!
Coюзник    26.10.2018, 18:32
Оценка:  +1
Coюзник
А навіщо???
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