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На украинско-румынской границе пограничники ранили трех черновицких селян

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Стрельба произошла возле кафе в селе Селятин.
По словам пограничников, селяне напали первыми
По словам пограничников, селяне напали первыми
скриншот из видео

На границе между Украиной и Румынией произошла стрельба с участием пограничников и гражданских. Ранения получили трое мужчин. Как сообщает служба новостей ТСН инцидент произошел в селе Селятин возле кафе.

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Военные заявили, что местные жители напали первыми. Селяне начали приставать к пограничнику с необоснованными претензиями, тот вызвал на подмогу товарищей. На место прибыли около десяти пограничников, их встретили пятнадцать местных жителей и якобы спровоцировали потасовку.

По словам пограничников, местные жители угомонились только после того, как военные открыли по ним стрельбу из травматического оружия. Трое нападавших сейчас госпитализированы, у остальных синяки и ушибы.

“Были применены спецсредства, был осуществлен ряд выстрелов. Среди присутствующих были те, кто связан с перемещением табачных изделий через государственную границу“, - говорит пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе на предприятии, которую устроил под Киевом мужчина, стрельба привела к смерти одного человека.

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Теги: Украина, граница, стрельба, пограничники, раненные, местные
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