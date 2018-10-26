МИД вручил РФ ноту протеста из-за призыва крымчан в армию
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Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации, в связи с незаконным призывом в армию РФ молодых людей с территории аннексированного Крыма.
МИД требует отмены призыва на военную службу РФ с территории автономной Республики Крым, а также прекращение преследования отказавшихся вступать в ряды российской армии.
В свою очередь, прокуратура Крыма сообщила, что на данный момент свыше 12 тысяч жителей Крыма призваны в российские войска.
В то же время, аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов заявлял, что некоторое число крымчан отправляют в Сирию в составе армии РФ.
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“Мы нашли 9 приказов о награждении крымчан за участие в вооруженной операции в Сирии“, - заявил он, добавив, что при анализе было обнаружено 33 “судебных решения“ за уклонение от службы в рядах ВС РФ и еще 3 дела рассматриваются.
Как сообщает УНИАН, прокуратура АРК Крым уже обратилась в Международный уголовный суд по данным эпизодам.
Напомним, 25 октября Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море, согласно которой в случае обострений ситуации на Азове, санкции против РФ будут усилены.
области,чтобы служить в шоколадном войске полу-пана Питорошенко...