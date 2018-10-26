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МИД вручил РФ ноту протеста из-за призыва крымчан в армию

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Украинская сторона требует отменить призыв на военную службу и прекратить преследования крымчан за нежелание служить в российских войсках.
Крымская прокуратура сообщает о 12 тысячах уже призванных
Крымская прокуратура сообщает о 12 тысячах уже призванных
kp.ru

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Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации, в связи с незаконным призывом в армию РФ молодых людей с территории аннексированного Крыма.

МИД требует отмены призыва на военную службу РФ с территории автономной Республики Крым, а также прекращение преследования отказавшихся вступать в ряды российской армии.

В свою очередь, прокуратура Крыма сообщила, что на данный момент свыше 12 тысяч жителей Крыма призваны в российские войска.

Правозащитники уверяют, что крымчан также отправляют в Сирию
Правозащитники уверяют, что крымчан также отправляют в Сирию
facebook.com/prok.arkrym

В то же время, аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов заявлял, что некоторое число крымчан отправляют в Сирию в составе армии РФ. 

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“Мы нашли 9 приказов о награждении крымчан за участие в вооруженной операции в Сирии“, - заявил он, добавив, что при анализе было обнаружено 33 “судебных решения“ за уклонение от службы в рядах ВС РФ и еще 3 дела рассматриваются.

Как сообщает УНИАН, прокуратура АРК Крым уже обратилась в Международный уголовный суд по данным эпизодам.

Напомним, 25 октября Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море, согласно которой в случае обострений ситуации на Азове, санкции против РФ будут усилены.

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Теги: Крым, МИД, РФ, армия РФ, призыв, нота протеста, Гаагский суд
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Комментариев (1)
Здобуляка    26.10.2018, 19:12
Оценка:  +4
Здобуляка
По мнению нашего MUДа крымчане не должны служить в российской армии,а подлежат вылавливанию военкомами,как недавно в Харьковской
области,чтобы служить в шоколадном войске полу-пана Питорошенко...
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