В школе Ровно ученик распылил слезоточивый газ
Учебный процесс приостановили, детей эвакуировали. Предварительно установлено, что газ распылил 16-летний школьник.
В Ровно ученик школы №9 в пятницу, 26 октября, распылил в здании слезоточивый газ. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.
Детей эвакуировали, учебный процесс в школе приостановлен.
На место события прибыли сотрудники полиции и ГСЧС.
По предварительным данным, газ распылил 16-летний ученик этой школы.
Ведется расследование.
Как сообщалось, в школе Павлограда из-за происшествия в кабинете химии не допустили к занятиям около 1200 детей.
Также ранее в школе Запорожья распылили газ, эвакуировали 353 человека.
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