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Киев направил РФ ноту протеста из-за гумконвоев

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Две автомобильные колонны проехали через закрытые пограничные пункты пропуска Изварино и Успенка.
МИД Украины направило РФ ноту протеста
МИД Украины направило РФ ноту протеста
УНН

МИД Украины направило российскому МИД ноту протеста с требованием к РФ прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украинского государства и неуклонно придерживаться международного права в связи с очередной отправкой автоколонн с гуманитарным грузом на неподконтрольные Киев территории Донбасса. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой украинского МИД комментарии в пятницу, 26 октября.

В ведомстве напомнили, что накануне российской стороной осуществлено незаконное перемещение на территорию Украины через закрытые пограничные пункты пропуска Изварино и Успенка двух автомобильных колонн. "… под предлогом доставки т.н. гуманитарного груза жителям временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российский груз был перемещен с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, в том числе необходимости их сопровождения представителями Международного комитета Красного Креста и обязательного оформления т.н. гуманитарного груза представителями пограничных и таможенных органов Украины.

Напомним, в конце августа сообщалось, что Россия отправила на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей 80-й "гумконвой". Ночью колонны МЧС России с "гуманитарным грузом" выехали к российско-украинской границе.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, МИД Украины, МИД РФ, МИД, Гуманитарная помощь, гуманитарный конвой путина, гуманитарный конвой, гуманитарный конвой России, гумконвой
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vktarget1    26.10.2018, 20:14
Оценка:  0
vktarget1
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