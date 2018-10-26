Киев направил РФ ноту протеста из-за гумконвоев

Две автомобильные колонны проехали через закрытые пограничные пункты пропуска Изварино и Успенка.

МИД Украины направило российскому МИД ноту протеста с требованием к РФ прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украинского государства и неуклонно придерживаться международного права в связи с очередной отправкой автоколонн с гуманитарным грузом на неподконтрольные Киев территории Донбасса. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой украинского МИД комментарии в пятницу, 26 октября.

В ведомстве напомнили, что накануне российской стороной осуществлено незаконное перемещение на территорию Украины через закрытые пограничные пункты пропуска Изварино и Успенка двух автомобильных колонн. "… под предлогом доставки т.н. гуманитарного груза жителям временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российский груз был перемещен с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, в том числе необходимости их сопровождения представителями Международного комитета Красного Креста и обязательного оформления т.н. гуманитарного груза представителями пограничных и таможенных органов Украины.

Напомним, в конце августа сообщалось, что Россия отправила на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей 80-й "гумконвой". Ночью колонны МЧС России с "гуманитарным грузом" выехали к российско-украинской границе.

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