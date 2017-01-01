В Украине с начала года угнали три с половиной тысячи авто

В 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года полиция зарегистрировала вдвое меньше угонов транспортных средств.

В этом году сотрудники полиции зарегистрировали до пяти тысяч угонов транспортных средств. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает на пресс-службу Нацполиции в пятницу, 26 октября.

По словам Аброськина, в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года полиция зарегистрировала вдвое меньше угонов транспортных средств (в 2016 году - 9,5 тысяч преступлений, 2017 году - менее 7 тысяч, в 2018 году - до 5 тысяч угонов).

В то же время полицией раскрыто 1,7 тысяч угонов из 5 тысяч зарегистрированных. К уголовной ответственности привлечены почти 2 тысячи человек. Также задокументирована преступная деятельность 312 групп без признаков организованности.

"За 9 месяцев на территории нашего государства похищено почти 3,5 тысячи автомобилей. Из них раскрыто - лишь 1,2 тысячи. Такую ситуацию можно обосновать несовершенством действующего законодательства и судебной системы. Но, подчеркиваю, что те проблемы, которые есть в организации именно нашей работы по установлению и задержанию лиц, причастных к незаконному завладению транспортом, должны быть немедленно исправлены", - подчеркнул Аброськин.

Ранее в Одессе полиция задержала злоумышленника, который похитил свой автомобиль со штрафплощадки, а во время погони - въехал в ограждение учебно-воспитательного заведения.

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