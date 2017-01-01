В Днепре полиция проверяет заминированный Амурский мост

Из-за этого экипажи полиции полностью перекрыли мост. Также остановилось движение троллейбусов, трамваев и поездов.

В Днепре в полицию поступило сообщение о минировании Амурского моста, движение транспорта на нем перекрыто, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Уважаемые днепряне, извините за неудобства! В связи с сообщением о минировании Амурского моста, движение транспорта по нему прекращено. На месте работают полицейские!", - написала Старчевская в соцсети.

Как сообщают патрульные, на линию 102 мужчина сообщил о минировании моста, но не уточнил какого именно. Полицейским удалось выяснить, что "минер" звонил, находясь возле Амурского моста.

Ранее во Львове возобновилось "массовое минирование" по телефону.

В центре Херсона заминировали автомобиль

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