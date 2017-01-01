Порошенко анонсировал установку памятника Пилипу Орлику в Минске

Автор первой европейской конституции Пилип Орлик родился на белорусской земле, в Минской области.

В столице Беларуси могут установить памятник украинскому гетману Пилипу Орлику, который родился на белорусской земле.

Как сообщается на сайте президента Украины, соответствующее заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время выступления на первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле.

"Нас сближают действительно давние исторические связи. Например, хочу напомнить, что выдающийся украинский гетман, автор первой европейской конституции Пилип Орлик родился на белорусской земле, в Минской области. Мы договорились, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установке в Минске памятника этому выдающемуся украинскому и белорусскому деятелю", - рассказал глава государства.

Ранее в Запорожской области памятник Ленину превратили в памятник Пилипу Орлику.

В Киеве установили памятник Пилипу Орлику

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