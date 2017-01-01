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На Донбассе резко сократилось количество обстрелов

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В результате восьми обстрелов ранения получили двое военнослужащих Операции объединенных сил.
Военные констатируют уменьшение обстрелов на Донбассе
Военные констатируют уменьшение обстрелов на Донбассе
Минобороны Украины

За минувшие сутки сепаратисты восеь раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает утром в субботу, 27 октября, пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Стрельба велась из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки”, - отмечается в сводке.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. 

Отметим, днем ранее на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов. Таким образом, за день интенсивность снизилась более чем в два раза.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, АТО на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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