На Донбассе резко сократилось количество обстрелов

В результате восьми обстрелов ранения получили двое военнослужащих Операции объединенных сил.

За минувшие сутки сепаратисты восеь раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает утром в субботу, 27 октября, пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Стрельба велась из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки”, - отмечается в сводке.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Отметим, днем ранее на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов. Таким образом, за день интенсивность снизилась более чем в два раза.

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