Сутки в ООС: сократилось количество обстрелов, двое раненых
За минувшие сутки сепаратисты 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
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Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.
Стрельба велась из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки”, - отмечается в сводке.
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В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, один боевик убит и еще семь ранены.
Отметим, днем ранее на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов. Таким образом, за день интенсивность снизилась более чем в два раза.