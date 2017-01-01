Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в ООС: сократилось количество обстрелов, двое раненых

Комментариев: 0
В результате 8 обстрелов ранения получили двое военнослужащих Операции объединенных сил.
По данным разведки, один боевик убит и еще семь ранены
По данным разведки, один боевик убит и еще семь ранены
mil.gov.ua

За минувшие сутки сепаратисты 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Читай также: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Стрельба велась из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки”, - отмечается в сводке.

Читай также: В ОБСЕ не нашли российского присутствия на Донбассе (обновлено)

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. 

По данным разведки, один боевик убит и еще семь ранены.

Отметим, днем ранее на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов. Таким образом, за день интенсивность снизилась более чем в два раза.

Поделись:
Теги: Донбасс, ООС, война, ВСУ, боевики, обстрелы, раненые
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь