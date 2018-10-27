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Глава Нафтогаза назвал Украину "фейл-кейсом"

Комментариев: 3
Шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии, считает Коболев.
Коболев признал бесперпективность украинской экономики
Коболев признал бесперпективность украинской экономики
УНИАН

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина представляет собой “фейл-кейс“, пишет журнал Новое время.

“Если убрать эмоции, мы - классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее“, - заявил Коболев.

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По мнению Коболева, мировые лидеры будут развиваться высокими темпами, что привлечет в эти страны квалифицированные кадры. Таким образом, в качестве одного из самых важных выступит фактор качества человеческого потенциала, при этом шансы Украины выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии. Все это требует от Украины принятия радикальных шагов, считает он.

Наиболее эффективный рецепт, по мнению Коболева, - создать в Украине рынок, характеризующийся постоянной конкуренцией всех игроков за главный ресурс - капитал.

Ранее Коболев пояснил, почему перевел свою многомиллионную премию за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже матери в США.

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Теги: Украина, экономика, Нафтогаз, капитал, экономика Украины, Андрей Коболев
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Комментариев (3)
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Григорич    27.10.2018, 10:48
Оценка:  +4
Григорич
ребята ну хватит может тупить ?? ведь дураку понятно что единственный путь к улучшению и жизни людей и состояния экономики - это единственно сотрудничество с Россией. Сотни лет строили одну экономику и всё порвать за несколько лет...Историю просмотрите. В Европе кроме как на роль людей 2го сорта ...
Зорян_и_Шкиряк    27.10.2018, 10:09
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Скоро фейк-кексом назовёт! ))
Котофунтик    27.10.2018, 10:03
Оценка:  +3
Котофунтик
Какие спецы у власти,такое и развитие Украины.
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