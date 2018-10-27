"Не допущу": Гройсман о прекращении доставки пенсий Укрпочтой

Премьер предложил менеджменту Укрпочты уволиться в случае, если они не согласны с важностью этой социальной функции.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что не допустит, чтобы Укрпочта прекратила доставлять пенсии.

Читай также: Ультиматум Укрпочты: у Пенсионного фонда нет денег

Гройсман предложил уволиться менеджменту компании, если они не согласны с важностью этой социальной функции, передает пресс-служба Кабмина.

“Экономить пусть начинают с себя - своих заработных плат. Если менеджмент Укрпочты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу“, - возмутился премьер.

Премьер напомнил, что недавно в Укрпочту была назначена независимая наблюдательный совет и Кабмин планирует обратиться к ней с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.

Читай также: В 2019 году пенсии вырастут на 20% - Минсоцполитики

По словам Гройсмана, если у компании не хватает средств, то необходимо подумать над развитием направлений, которые преобразуют Укрпочту в прибыльную компанию и позволят платить работникам достойную зарплату.

Напомним, 26 октября генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что компания с 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии.