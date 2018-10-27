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"Не допущу": Гройсман о прекращении доставки пенсий Укрпочтой

Комментариев: 4
Премьер предложил менеджменту Укрпочты уволиться в случае, если они не согласны с важностью этой социальной функции.
Гройсман пообещал сохранить доставку пенсий
Гройсман пообещал сохранить доставку пенсий
УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что не допустит, чтобы Укрпочта прекратила доставлять пенсии.

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Гройсман предложил уволиться менеджменту компании, если они не согласны с важностью этой социальной функции, передает пресс-служба Кабмина.

“Экономить пусть начинают с себя - своих заработных плат. Если менеджмент Укрпочты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу“, - возмутился премьер.

Премьер напомнил, что недавно в Укрпочту была назначена независимая наблюдательный совет и Кабмин планирует обратиться к ней с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании. 

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По словам Гройсмана, если у компании не хватает средств, то необходимо подумать над развитием направлений, которые преобразуют Укрпочту в прибыльную компанию и позволят платить работникам достойную зарплату.

Напомним, 26 октября генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что компания с 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии.

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Теги: Укрпочта, Гройсман, пенсии, реформа
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Комментариев (4)
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shurag    27.10.2018, 12:16
Оценка:  -1
shurag
а чому не переводити пенсії на картку?
Галина    27.10.2018, 12:15
Оценка:  +3
Галина
А на своей зарплпте не пробывал экономить ? Мудило...
РАЗГЕЛЬДЯЙ    27.10.2018, 11:48
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Я знаю три слова зовут меня Вова Гройсман.
3,14здун.
kapablankas    27.10.2018, 11:39
Оценка:  +5
kapablankas
грозный
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