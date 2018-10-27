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Два человека погибли в лобовом столкновении на Закарпатье

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Микроавтобус Renault Trafic выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Volvo.
Микроавтобус вылетел на "встречку", протаранив фуру
Микроавтобус вылетел на "встречку", протаранив фуру
zk.npu.gov.ua

В ночь на субботу, 27 октября, близ поселка Кольчино Закарпатской области произошла смертельная авария с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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Как выяснили правоохранители, 18-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении Свалявы выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком Volvo, под управлением 49-летнего иностранца. В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса, 18-летний житель города Мукачево, и его пассажир в возрасте около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, статья 286 Уголовного кодекса Украины, в полиции начали следствие. Водитель грузовика прошел медосмотр, который показал, что человек за рулем был трезв. Назначены ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.

Напомним, 22 октября в селе Верхнее Водяное Раховского района Закарпатской области в результате столкновения автомобиля со шлагбаумом погиб человек.

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Теги: ДТП, Закарпатье, авария, грузовик, микроавтобус
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Комментариев (1)
atos    27.10.2018, 11:33
Оценка:  0
atos
Уснул за рулём
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