Два человека погибли в лобовом столкновении на Закарпатье

Микроавтобус Renault Trafic выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Volvo.

В ночь на субботу, 27 октября, близ поселка Кольчино Закарпатской области произошла смертельная авария с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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Как выяснили правоохранители, 18-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении Свалявы выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком Volvo, под управлением 49-летнего иностранца. В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса, 18-летний житель города Мукачево, и его пассажир в возрасте около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, статья 286 Уголовного кодекса Украины, в полиции начали следствие. Водитель грузовика прошел медосмотр, который показал, что человек за рулем был трезв. Назначены ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.

Напомним, 22 октября в селе Верхнее Водяное Раховского района Закарпатской области в результате столкновения автомобиля со шлагбаумом погиб человек.