Под Ичней очистили более половины территорий

Пиротехниками очищены 44 из 80 участков разминирования в районе разлета боеприпасов с арсенала.

Последствия ЧП под Ичней планируют ликвидировать к середине декабря ГСЧС

Специалисты разминировали большую половину участков территории вокруг арсенала возле Ичне Черниговской области, где произошел пожар и детонация боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 27 октября.

Так, уже очищены 44 из 80 участков разминирования. Также проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала.

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“Изъято 17 тыс. 409 взрывоопасных предметов (за сутки - 1 тыс. 231), отработано 294 уведомление населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - 1)“, - говорится в сообщении.

Также с начала работ восстановлено 150 зданий. В зоне ликвидации чрезвычайной ситуации остаются нести службу 152 спасателя на 51 единице техники.

Ранее сообщалось, что возле города Ичня в Черниговской области уже очищено 96% пораженной зоны от взрывоопасных предметов.

Пожар на арсенале ликвидировали, восстановлено движение автотранспорта и железнодорожное сообщение жители могут возвращаться в свои дома. Воздушное пространство в радиусе 30 километров открыли.