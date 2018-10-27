Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Матиос подсчитал небоевые потери на Донбассе

Комментариев: 4
За четыре года конфликта на востоке страны 615 участников боевых действий совершили суицид.
Две трети самоубийств военные совершают после отбытия с Донбасса
Две трети самоубийств военные совершают после отбытия с Донбасса
mil.gov.ua

За все время военных действий на Донбассе небоевые потери ВСУ составили 2700 человек. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью Зеркалу недели.

“За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай - болезни, 318 - ДТП, 177 - несчастные случаи, 175 - отравление (алкоголем, наркотиками), 172 - неосторожное обращение с оружием, 101 - нарушение мер безопасности, 228 - убийства, 615 - самоубийства“, - сказал он.

Читай также: В киевском госпитале создадут отделение для лечения ПТСР ветеранов

При этом, по его словам, только треть самоубийств совершены в зоне операции во время несения службы, остальные - после отбытия силовиков в пункты постоянной дислокации на восстановление.

“Самоубийства - страшная проблема и большая трагедия“, - добавил прокурор.

Также Матиос отметил, что системной государственной психосоциальной реабилитации и адаптации ветеранов в Украине сейчас нет. 

Отметим, по состоянию на середину сентября на Донбассе погибли 2911 украинских военных, в том числе более 80 в этом году.

Ранее, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что с начала боевых действий на Донбассе потери Вооруженных сил Украины составили 3332 человека, из них 938 - небоевые потери.

Поделись:
Теги: Донбасс, ветераны, ВСУ, АТО, ООС, Матиос, суицид, самоубийства, небоевые потери
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
VikaGraum    27.10.2018, 13:38
Оценка:  +1
VikaGraum
То есть, в армии, участвующей в вооруженном конфликте, небоевые потери практически сравнялись с боевыми?!
Здобуляка    27.10.2018, 13:29
Оценка:  +1
Здобуляка
А почему не посчитал ещё более 1000 тех,кто помер от разрыва пердака и сопутствующих инфекций,включающих СПИД,ВИЧ,гепатит.Там же"геЙроев"выше крыши!!!
VikaGraum    27.10.2018, 13:41
Оценка:  0
VikaGraum
Не глумитесь, пожалуйста.
Эта не та тема, где стоит хохмить.
Здобуляка    27.10.2018, 14:19
Оценка:  0
Здобуляка
Предлагаете пожадеть этих выблядков-вырожденцев,которые за деньги убивают украинцев и тех,кто не смирился с госпереворотом,который провернули их работадатели в 2014-м?Не бывать этому НИКОГДА!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь