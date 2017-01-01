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В Николаевской области медработники перекрыли трассу

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Работники райбольницы заблокировали дорогу из-за трехмесячной задолженности по зарплате.
Медики требуют выплатить зарплаты за три месяца
Медики требуют выплатить зарплаты за три месяца
novosti-n.org

Работники Новоодесской центральной районной больницы утром в субботу, 27 октября, перекрыли трассу общегосударственного значения Николаев - Ульяновка, сообщает издание Новости-N.

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Около ста человек вышли на трассу сразу в двух местах: возле районной администрации и у моста. Медработники ходят взад-вперед по пешеходному переходу и не дают проезжать автомобилям. Сотрудники полиции организовали движение транспорта в объезд.

Причиной блокирования транспортной магистрали стала невыплата зарплаты, которую медработники не получают уже в течение трех месяцев.

На данный момент никто из представителей власти к пикетчикам не вышел. Городской голова Новой Одессы Александр Поляков, также несколько работников райгосадминистрации наблюдают за происходящим издалека, к людям не подходят.

Ранее, в Кривом Роге после смены около 40 работников шахты Жовтнева отказались выходить на поверхность, добиваясь выплаты заработной платы в полном объеме.

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Теги: зарплаты, протесты, дороги, медики, долги, Николаевская область, трасса, ограничение движения
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