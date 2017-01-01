В Харькове при пожаре в общежитии пострадали шесть студентов

Студенты из двух комнат попытались самостоятельно потушить вспыхнувшее пламя и надышались угарным газом.

В результате пожара в общежитии на ул. Целиноградская, 58 в Шевченковском районе Харькова пострадали шесть студентов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в субботу, 27 октября.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники поступило в 04:15.

Установлено, что в комнате на пятом этаже горели домашние вещи и холодильник. Площадь пожара составила около 10 кв. м.

"Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития. Всего личным составом подразделений ГСЧС были спасены 5 человек, а также эвакуированы 35 человек", - рассказали спасатели.

Всего в результате пожара пострадали шесть человек: трое студентов из комнаты, где возник пожар, и трое из других комнат.

"Они пытались самостоятельно потушить пожар еще до прибытия спасательных подразделений. С диагнозом незначительное отравление угарным газом их доставили в отделение токсикологии 2-й городской больницы для обследования", - пояснили в ГосЧС.

В 04:30 пожар был локализован, а в 05:07 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Отметим, с начала года на пожарах в Украине погибли более 1300 человек.

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