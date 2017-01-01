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В Кривом Роге во время гонок авто въехало в толпу

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Водитель машины под номером 25 не справился с управлением, когда исполнял каскадерский трюк.
Автомобиль сбил двух женщин и ребенка
Автомобиль сбил двух женщин и ребенка
1tv.kr.ua

В Кривом Роге на автодроме Кривбасс-экстрим во время гонок на выживание автомобиль въехал в толпу и сбил троих зрителей. Как сообщает Первый криворожский, автомобиль сбил двух женщин и ребенка, одна из женщин в тяжелом состоянии.

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“Во время перерыва между заездами присутствующих развлекали каскадеры. Один из гонщиков на машине выполнял трюки. Но неожиданно для всех он потерял контроль над авто. Машина вылетела в толпу зрителей, а затем врезалась в другой автомобиль“, - пишет издание.

По предварительной информации, во время исполнения трюка, у водителя отказали тормоза.

Сообщается, что скорая уже увезла пострадавших.

Ранее, во Львовской области в Бродах мотоцикл Honda на полной скорости влетел в толпу людей. Мотоциклист не справился с управлением, в результате чего пострадали 6 человек.

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Теги: Кривой рог, гонки, каскадеры, толпа, авария, пострадавшие
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