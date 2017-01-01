Волкер одобрил назначение спецпредставителя ЕС

Спецпредставитель США по Украине готов к совместной работе с возможным коллегой из Евросоюза.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал инициативы Европарламента о назначении спецпредставителя ЕС по вопросам Донбасса и Крыма. Об этом он сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

“Я считаю, что это чудесная идея. Я встречался с членами Европарламента около двух недель назад. И я призвал их продолжать держать Донбасс и Крым в фокусе их внимания“, - сообщил Волкер.

Он выразил готовность работать совместно, в случае назначения спецпредставителя ЕС.

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Спецпредставитель США призвал и далее концентрировать внимание на проблемах, связанных с Донбассом.

Волкер также сообщил, что собирается вновь посетить Украину уже в ноябре.

Как сообщается, 25 октября Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море, который называет строительство крымского моста незаконным и призывает усилить санкций в отношении России.

Данной резолюцией также предлагается назначить спецспредставителя ЕС. “ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море“, - говорится в документе.