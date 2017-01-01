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Во Львове пьяная везла троих детей в багажнике

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По словам водителя, дети не влезли в салон автомобиля, поэтому их запихнули в багажник.
В салоне полицейские обнаружили пятерых взрослых
В салоне полицейские обнаружили пятерых взрослых
facebook.com/lvivpolice

Во Львове на улице Липинского патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz, в багажном отделении которого были трое детей. За рулем автомобиля находилась 37-летняя женщина, в салоне машины сидело 5 взрослых, сообщили в пресс-службе полиции области.

По словам водителя, дети просто не влезли в салон автомобиля, поэтому их пришлось везти в багажнике.

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“Инспекторы почувствовали запах алкоголя от водителя и признаки, которые свидетельствовали о возможном состоянии опьянения. Проверка на устройстве драгер подтвердила подозрения патрульных - 0,36 промилле“, - рассказали в полиции. 

Женщине вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения и составили протокол за управление в нетрезвом состоянии. Удостоверение водителя изъяли до решения суда.

Ранее, в Одессе сотрудники полиции забрали пятимесячного ребенка, которого оставили на улице без присмотра пьяные родители. Инцидент произошел в центре города на улице Екатерининской.

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Теги: Львов, дети, пьяная, багажник
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