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Число пострадавших в гонках в Кривом Роге выросло до четырех

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В результате наезда автомобиля пострадали двое взрослых и двое детей. Троих госпитализировали в больницы.
Число пострадавших в гонках в Кривом Роге выросло
Число пострадавших в гонках в Кривом Роге выросло
1tv.kr.ua

Число пострадавших в “гонках на выживание“ в Кривом Роге выросло до четырех человек. Об этом в субботу, 27 октября, пишет Первый городской со ссылкой на Криворожский отдел полиции.

Отмечается, что во время наезда автомобиля пострадали двое детей и двое взрослых.

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Детей госпитализировали в 8 горбольницу. У мальчика 5 лет закрытая травма грудной клетки. Также пострадала девочка 10 лет - врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, травму живота, внутреннее кровотечение, множественные ссадины. Ребенок находится в реанимации.

Еще одну женщину госпитализировали, у нее диагностировали закрытый перелом шейки бедра.

Напомним, в Кривом Роге состоялись “гонки на выживание“. При выполнении каскадерского трюка автомобиль влетел в толпу и задел людей, в результате чего пострадали две женщины и ребенок.

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Теги: автомобили, гонки, Кривой Рог, госпитализированы, госпитализация, автомобиль, пострадавшие, автогонки
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