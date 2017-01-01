В Днепре задержали "минера" Амурского моста

Во время обследования автомобильного и железнодорожного ярусов моста никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Полиция задержала мужчину, который сообщил о заминировании Амурского моста в Днепре. Об этом в субботу, 27 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что движение транспорта по мосту было приостановлено на два часа. После обследования автомобильного и железнодорожного ярусов моста никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Также сообщалось, что во Львове возобновилось "массовое минирование" по телефону.