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В Днепре задержали "минера" Амурского моста

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Во время обследования автомобильного и железнодорожного ярусов моста никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
Задержан "минер" Амурского моста
Задержан "минер" Амурского моста
sobitie.com.ua

Полиция задержала мужчину, который сообщил о заминировании Амурского моста в Днепре. Об этом в субботу, 27 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что движение транспорта по мосту было приостановлено на два часа. После обследования автомобильного и железнодорожного ярусов моста никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Также сообщалось, что во Львове возобновилось "массовое минирование" по телефону.

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Теги: мост, Днепр, полиция, взрывчатка, задержание, минирование, заминирование
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