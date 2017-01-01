Эрдоган пригласил Порошенко посетить Турцию - СМИ
Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Турцию по приглашению президента страны Реждепа Тайипа Эрдогана. Об этом в субботу, 27 октября, пишет Anadolu со ссылкой на источники.
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Отмечается, что 3 ноября в Анкаре состоится седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина, в котором примет участие Порошенко.
Дипломатические источники в Анкаре сообщают, что участие во встрече примут и представители Меджлиса крымскотатарского народа.
Стороны обсудят вопрос подписания соглашения о свободной торговле, укрепления безопасности и борьбы с терроризмом. Также на встрече будут обсуждать положение крымских татар.
Напомним, 26 октября Порошенко встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в формате “тет-а-тет“. Представители Украины и Беларуси подписали договор о реадмиссии.