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В Ирпене напали на застройщика

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Неизвестные бросили на машину Валерия Пешего зажигательную смесь, а потом напали на него с ножом.
В Ирпене напали на Пешего
В Ирпене напали на Пешего
kievvlast.com.ua

В Ирпене Киевской области вечером в пятницу, 26 октября, произошло покушение на застройщика Валерия Пешего. Об этом пишет Зоря Приірпіння.

Инцидент случился между 22:00 и 23:00 на Университетской улице. Неизвестные бросили на машину владельца строительного бизнеса зажигательную смесь, а потом напали на него с ножом.

"Пеший выскочил из авто. На него набросились двое нападавших, которые нанесли профессиональные удары ножом в шею и область сердца. К счастью для потерпевшего, они пришлись рядом с жизненно важными органами", - сказано в сообщении.

Вскоре на место покушения прибыли сотрудники полиции и медики.

Застройщик попал в реанимацию.

Ранее в Киеве неизвестные избили лидера Молодежного крыла Радикальной партии Олега Ляшка Игоря Белова.

Также СМИ писали, что в столице произошло вооруженное ограбление.

 

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Теги: Киевская область, реанимация, нападение, Ирпень, бизнесмен, покушение, застройщики, вооруженное нападение, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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