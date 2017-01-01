Интерпол отказал Украине в розыске и задержании экс-нардепа Крючкова

По данным базы Национальной полиции Украины, глава компании “Энергомережа” экс-нардеп Дмитрий Крючков находится в международном розыске по запросу Интерпола.

Однако, по данным его адвокатов, как сообщает 1news в 2017 году и повторно в 2018 году, Интерпол отказал Украине в розыске и задержании Крючкова в связи с политическим характером его преследования. Также данные Крючкова отсутствуют в так называемых “красных” файлах базы данных Интерпола, о чем центральное бюро Интерпола в Лионе (Франция) уведомило все национальные подразделения. В связи с этими фактами, в адрес руководства Национальной полиции сделано соответствующее заявление, в котором защита требует от правоохранительных органов немедленно исправить указанные нарушения, т. к. это нарушает элементарные гражданские права г-на Крючкова.

Напомним, весной 2018 года экс-нардеп Крючков был задержан правоохранительными органами Германии и в последующем был отпущен под залог 100.000 евро. По данным НАБУ, с 2016-го года Крючков проживал в ЕС и Российской Федерации.